El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, martes 5 de mayo

Hoy, 5 de mayo de 2026, A Cañiza se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará muy nuboso, con una probabilidad de precipitación del 55% durante la mañana, lo que sugiere que es posible que se registren algunas lluvias ligeras. Las temperaturas se mantendrán frescas, rondando los 8 grados , y la humedad relativa será alta, alcanzando el 88%.

A medida que avance la jornada, el cielo se irá cubriendo completamente, con un aumento en la probabilidad de lluvia que alcanzará el 100% entre las 8 y las 14 horas. Durante este periodo, se espera que las precipitaciones sean más intensas, con acumulados que podrían llegar a 0.4 mm. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre 8 y 11 grados , lo que puede resultar en una sensación térmica más fría debido a la humedad y el viento.

El viento soplará del oeste a una velocidad de entre 4 y 10 km/h, aumentando en intensidad a medida que se acerque la tarde, con rachas que podrían alcanzar hasta 35 km/h. Esto, combinado con la alta humedad, podría generar una sensación de incomodidad, especialmente para aquellos que planeen actividades al aire libre.

Durante la tarde, la situación meteorológica se tornará más complicada. La probabilidad de tormenta se incrementará, alcanzando un 80% entre las 14 y las 20 horas. Las condiciones serán propicias para tormentas eléctricas, especialmente en la franja horaria de 14 a 20 horas, donde también se prevén lluvias más intensas, con acumulados que podrían superar los 1 mm. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a los 14 grados , pero la combinación de viento y lluvia podría hacer que la sensación térmica sea más baja.

Hacia la noche, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque el cielo permanecerá cubierto. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 10 grados . La humedad seguirá siendo alta, lo que podría dar lugar a la formación de niebla en las primeras horas de la mañana del día siguiente.

En resumen, A Cañiza experimentará un día de contrastes, con un inicio nublado y lluvioso, seguido de un periodo de tormentas y finalmente una noche más tranquila, aunque fresca y húmeda. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones si planean salir, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de tormenta.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-04T20:57:12.