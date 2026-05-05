El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, martes 5 de mayo

Hoy, 5 de mayo de 2026, Cangas se prepara para un día mayormente nublado, con condiciones que podrían variar a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará nuboso, con una temperatura constante de 12 grados . A medida que avance la mañana, la nubosidad persistirá, y se prevé que la temperatura se mantenga en torno a los 12 grados, con una humedad relativa alta que alcanzará el 84%.

Durante la tarde, las condiciones meteorológicas se tornarán más inestables. Se espera que el cielo se cubra completamente, con tormentas y lluvias escasas que podrían comenzar a manifestarse a partir de la primera mitad del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 08:00 y las 14:00, lo que sugiere que es muy probable que los residentes de Cangas experimenten lluvias durante este periodo. Las precipitaciones acumuladas podrían ser de hasta 4 mm, aunque se espera que sean ligeras.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Desde la mañana, se registrarán vientos del noroeste con velocidades que oscilarán entre los 5 y 14 km/h, aumentando a medida que avanza el día. Para la tarde, se anticipa que el viento alcance rachas de hasta 41 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente con la combinación de la lluvia y la humedad.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas continuarán siendo inestables. La temperatura podría elevarse ligeramente a 15 grados en las horas de la tarde, pero se espera que descienda nuevamente a 14 grados al caer la noche. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 81% hacia el final del día.

Es importante que los habitantes de Cangas se preparen para un día de clima variable, con la posibilidad de tormentas y lluvias. Se recomienda llevar paraguas y estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente. La combinación de nubosidad, viento y probabilidad de lluvia sugiere que será un día ideal para actividades en interiores, mientras que las actividades al aire libre podrían verse afectadas por el tiempo inestable.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-04T20:57:12.