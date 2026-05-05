El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, martes 5 de mayo

El día de hoy, 5 de mayo de 2026, Cambados se prepara para un tiempo mayormente nuboso, con una probabilidad significativa de precipitaciones y tormentas a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará nuboso, con temperaturas que rondarán los 12 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 16 grados en las horas centrales.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 84% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, lo que podría contribuir a una sensación de bochorno. Los vientos soplarán desde el noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 39 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esto podría generar ráfagas fuertes, especialmente en zonas expuestas.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean más intensas durante la mañana y la tarde, con un 100% de probabilidad de lluvia en los periodos de 08:00 a 14:00 y de 14:00 a 20:00. Se estima que la cantidad de lluvia acumulada podría llegar a ser de hasta 4 mm, lo que podría causar algunas molestias a los transeúntes y afectar actividades al aire libre. La probabilidad de tormentas también es alta, con un 85% de posibilidad en el mismo intervalo horario, lo que sugiere que se podrían experimentar tormentas eléctricas acompañadas de lluvia.

A medida que se acerque la noche, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, aunque se mantendrá nuboso en general. Las temperaturas nocturnas descenderán a alrededor de 11 grados, lo que proporcionará un alivio temporal del calor diurno. La visibilidad podría verse afectada en momentos de lluvia intensa, así que se recomienda precaución a los conductores y peatones.

En resumen, el día en Cambados se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos nubosos, altas probabilidades de lluvia y tormentas, y vientos fuertes. Es aconsejable que los residentes y visitantes se preparen para condiciones cambiantes y lleven consigo paraguas o impermeables si planean salir.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-04T20:57:12.