El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, martes 5 de mayo

Hoy, 5 de mayo de 2026, Caldas de Reis se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas variadas. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla será un fenómeno predominante, especialmente en las primeras horas, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 87%, lo que contribuirá a la sensación de frescura en el ambiente.

A medida que avance la mañana, se espera que la niebla dé paso a un cielo cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas. La probabilidad de precipitación es notable, alcanzando un 90% entre las 2 y las 8 de la mañana, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.7 mm en este periodo.

Durante la tarde, la situación meteorológica se tornará más inestable. La temperatura comenzará a aumentar ligeramente, alcanzando hasta 15 grados hacia el mediodía. Sin embargo, la probabilidad de tormentas se incrementará, con un 80% de posibilidad entre las 8 de la mañana y las 2 de la tarde. Las precipitaciones podrían intensificarse, con un total estimado de 2 mm de lluvia en este periodo. Los vientos, que soplarán principalmente del sur y suroeste, alcanzarán velocidades de hasta 25 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en momentos de tormenta.

A medida que se acerque la tarde, el cielo permanecerá cubierto, y las condiciones de tormenta continuarán, con un 90% de probabilidad de tormenta entre las 2 y las 8 de la tarde. Las temperaturas se mantendrán en torno a los 16 grados , mientras que la humedad relativa podría descender ligeramente, aunque seguirá siendo alta, en torno al 70%.

Por la noche, se espera que las condiciones meteorológicas comiencen a estabilizarse. La probabilidad de lluvia disminuirá, y el cielo podría despejarse en algunos momentos, aunque aún se prevén intervalos de nubosidad. Las temperaturas descenderán a alrededor de 12 grados , y la humedad aumentará nuevamente, alcanzando el 83% hacia el final del día.

En resumen, los habitantes de Caldas de Reis deben estar preparados para un día de clima variable, con niebla en la mañana, tormentas y lluvias durante la tarde, y una noche más tranquila. Es recomendable llevar paraguas y estar atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-04T20:57:12.