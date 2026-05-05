El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, martes 5 de mayo

El día de hoy, 5 de mayo de 2026, Bueu se verá afectado por un tiempo mayormente nuboso, con intervalos de cubierto y la posibilidad de tormentas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará nuboso, con una temperatura que rondará los 12 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 16 grados en las horas centrales.

La probabilidad de precipitación es alta, con un 100% de posibilidades entre las 08:00 y las 14:00 horas, lo que sugiere que es muy probable que se produzcan lluvias, aunque estas serán escasas. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a 1 mm en este periodo, especialmente en las horas de la mañana y la tarde. La lluvia será acompañada de tormentas, con una probabilidad del 80% de que se produzcan durante el mismo intervalo.

La humedad relativa será alta a lo largo del día, comenzando en un 82% por la mañana y alcanzando hasta un 93% en las horas más húmedas. Esto puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

El viento soplará desde el noroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 38 km/h en las horas de la tarde. Este viento puede hacer que las condiciones se sientan más frescas, especialmente en combinación con la alta humedad. Las velocidades del viento oscilarán entre 6 km/h por la mañana y 37 km/h por la tarde, lo que podría generar un ambiente algo incómodo para actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 12 grados hacia la medianoche. La visibilidad podría verse afectada por la bruma y las lluvias, por lo que se aconseja precaución al conducir.

En resumen, el día en Bueu se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos nubosos y lluvias intermitentes, especialmente en las horas centrales del día. Se recomienda estar preparado para las condiciones cambiantes y tomar precauciones ante la posibilidad de tormentas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-04T20:57:12.