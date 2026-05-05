El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, martes 5 de mayo

El día de hoy, 5 de mayo de 2026, Barro se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con períodos de cubierto y la posibilidad de tormentas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con temperaturas que rondarán los 10 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 17 grados en las horas de la tarde.

La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas, donde se estima un 100% de probabilidad de lluvia. Durante este período, se prevén tormentas con lluvia escasa, acumulando hasta 2 mm de precipitación. La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta un 97% en las horas de la mañana, lo que podría generar una sensación de bochorno.

El viento soplará desde el sureste al principio del día, con velocidades que oscilarán entre 2 y 8 km/h. Sin embargo, a medida que el día avance, se espera que el viento cambie de dirección hacia el norte y noreste, aumentando su intensidad hasta alcanzar rachas de hasta 31 km/h en las horas de la tarde. Esto podría contribuir a un aumento en la sensación térmica, haciendo que las condiciones se sientan más frescas.

A partir de las 14:00 horas, el cielo se mantendrá cubierto, con una probabilidad de tormenta del 80%. Las condiciones climáticas se tornarán más inestables, y aunque la lluvia será escasa, la posibilidad de tormentas eléctricas no debe ser subestimada. La tarde se presentará con temperaturas que oscilarán entre los 14 y 16 grados, mientras que la humedad comenzará a descender ligeramente hacia la noche.

Hacia el final del día, se espera que el cielo continúe cubierto, pero con una tendencia a despejarse en las horas nocturnas. Las temperaturas caerán a alrededor de 12 grados, y la humedad relativa se estabilizará en torno al 78%. La puesta de sol se producirá a las 21:38, marcando el final de un día que, aunque nublado y potencialmente tormentoso, también ofrecerá momentos de calma y temperaturas agradables.

Es recomendable que los residentes de Barro se preparen para un día variable, llevando consigo paraguas y abrigos ligeros, especialmente durante las horas de mayor actividad de tormentas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-04T20:57:12.