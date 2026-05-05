El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, martes 5 de mayo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Baiona según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 5 de mayo de 2026, Baiona se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas y lluvia escasa que podrían hacer su aparición, especialmente en las primeras horas del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de 02:00 a 08:00 y de 08:00 a 14:00, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas y estar atentos a posibles cambios en el tiempo.
La temperatura se mantendrá relativamente fresca, oscilando entre los 11 y 15 grados a lo largo del día. Las temperaturas más bajas se registrarán en las primeras horas, mientras que se espera un ligero aumento hacia la tarde. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 94% en la mañana, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.
El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se prevé que sople desde el noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 20 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 37 km/h en las horas más intensas de la tarde. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas y costeras, por lo que se recomienda precaución al realizar actividades al aire libre.
A medida que avance el día, el cielo se mantendrá mayormente cubierto, con intervalos nubosos y la posibilidad de tormentas dispersas. La probabilidad de tormenta es significativa, con un 75% de posibilidad entre las 02:00 y las 08:00, y un 80% entre las 08:00 y las 14:00. Esto sugiere que las condiciones podrían ser propicias para la actividad eléctrica, por lo que se aconseja mantenerse informado sobre las alertas meteorológicas.
En la tarde, aunque la probabilidad de lluvia disminuirá, el cielo seguirá presentando un aspecto nuboso, con temperaturas que podrían alcanzar los 16 grados. La noche traerá consigo un ligero descenso en las temperaturas, manteniéndose alrededor de los 14 grados, y la humedad comenzará a aumentar nuevamente.
En resumen, Baiona experimentará un día de clima variable, con cielos cubiertos, posibilidad de tormentas y temperaturas frescas. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que las actividades al aire libre deben ser planificadas con precaución, teniendo en cuenta las condiciones meteorológicas cambiantes.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-04T20:57:12.
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