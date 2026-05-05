El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, martes 5 de mayo

El día de hoy, 5 de mayo de 2026, As Neves se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con probabilidades significativas de tormentas y lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas que podrían generar lluvias ligeras, especialmente en los periodos de la tarde y la noche. La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 10 y 17 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda estar preparado para la lluvia.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 98% en las primeras horas del día, lo que puede generar una sensación de bochorno. A medida que avance la jornada, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría contribuir a la formación de brumas en algunos momentos.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que se acumulen alrededor de 1.9 mm a lo largo del día, con picos de lluvia más intensos en las horas de la tarde. Las probabilidades de precipitación son del 100% entre las 8:00 y las 14:00 horas, lo que indica que es muy probable que se produzcan lluvias durante ese periodo. Las tormentas también son una posibilidad, con un 85% de probabilidad entre las 8:00 y las 14:00 horas, lo que sugiere que los residentes deben estar atentos a posibles alertas meteorológicas.

El viento soplará desde el sur y el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 14 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 31 km/h en las horas más activas de la tarde. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas, por lo que se recomienda precaución al realizar actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios, manteniendo el cielo cubierto y la posibilidad de lluvias ligeras. Las temperaturas nocturnas descenderán a alrededor de 12 grados , lo que hará que la noche sea fresca. Los residentes de As Neves deben estar preparados para un día variable, con la posibilidad de tormentas y lluvias, y se aconseja llevar paraguas y ropa adecuada para el tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-04T20:57:12.