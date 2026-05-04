El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, lunes 4 de mayo

Hoy, 4 de mayo de 2026, Vilanova de Arousa se despertará con un cielo mayormente poco nuboso durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 12 grados , lo que proporcionará un inicio de jornada fresco pero agradable. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad aumente, especialmente en las horas centrales, donde el cielo se tornará cubierto, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 15 grados.

La probabilidad de precipitación es notablemente alta en la franja horaria de la tarde, con un 100% de posibilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas. Durante este periodo, se anticipan intervalos de lluvia escasa, con acumulaciones que podrían llegar a 1 mm. Por lo tanto, es recomendable que los residentes y visitantes de Vilanova de Arousa lleven consigo paraguas o impermeables si planean salir.

El viento soplará desde el oeste, con rachas que alcanzarán hasta 37 km/h en las horas más ventosas de la tarde. Esta intensidad del viento puede hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros, por lo que se aconseja abrigarse adecuadamente. Las ráfagas de viento serán más fuertes en la costa, donde se pueden experimentar condiciones más adversas.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 85% por la mañana y descendiendo ligeramente a un 69% hacia la noche. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de incomodidad, especialmente para aquellos que son sensibles a las condiciones climáticas.

A medida que se acerque la noche, el cielo comenzará a despejarse nuevamente, y las temperaturas descenderán a alrededor de 12 grados. La visibilidad mejorará, y se espera que el viento disminuya su intensidad, proporcionando un final de jornada más tranquilo.

En resumen, el día en Vilanova de Arousa se caracterizará por un inicio fresco y poco nuboso, seguido de un aumento de la nubosidad y la probabilidad de lluvias en la tarde. Los vientos serán fuertes, especialmente en la costa, y la alta humedad puede afectar la sensación térmica. Se recomienda a todos estar preparados para las condiciones cambiantes a lo largo del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-03T20:57:13.