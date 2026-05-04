El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, lunes 4 de mayo

El día de hoy, 4 de mayo de 2026, se presenta en Vilagarcía de Arousa con un tiempo mayormente variable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 12°C y 11°C, con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando el 86% al inicio del día.

A medida que avance la jornada, se espera que el cielo se nuble progresivamente. Para el mediodía, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 15°C, aunque la sensación térmica podría ser algo más fresca debido a la humedad y el viento. La probabilidad de precipitación aumentará considerablemente, especialmente entre las 8:00 y las 14:00 horas, donde se prevé un 100% de probabilidad de lluvia. Sin embargo, las precipitaciones serán escasas, con acumulados que no superarán los 0.1 mm.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 6 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza. Para la tarde, se espera que el viento alcance rachas de hasta 31 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en las zonas más expuestas. La dirección del viento cambiará a su mayoría hacia el oeste, lo que podría influir en la sensación térmica.

A partir de la tarde, el cielo se tornará muy nuboso, y se prevé un aumento en la probabilidad de tormentas, alcanzando un 90% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto sugiere que, aunque las lluvias serán ligeras, podrían ir acompañadas de actividad eléctrica. La temperatura comenzará a descender gradualmente, situándose en torno a los 14°C hacia el final de la tarde.

Durante la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas se estabilizarán en torno a los 12°C. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 75% hacia la medianoche. Las condiciones de viento seguirán siendo notables, con rachas que podrían llegar a los 26 km/h, lo que podría hacer que la noche se sienta más fría de lo habitual.

En resumen, el día en Vilagarcía de Arousa se caracterizará por un tiempo cambiante, con cielos que irán de poco nubosos a muy nubosos, y una alta probabilidad de lluvias y tormentas en la tarde. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para cambios bruscos en el tiempo y llevar paraguas si planean salir.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-03T20:57:13.