El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, lunes 4 de mayo

El día de hoy, 4 de mayo de 2026, en Vilaboa, se espera un tiempo predominantemente nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una descripción que varía entre "nuboso" y "muy nuboso". Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 8 y 17 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 87% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles significativos, lo que puede generar una sensación de bochorno. Este nivel de humedad, combinado con las temperaturas frescas, podría hacer que la percepción térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas, con un total acumulado de 0.3 mm en las horas de la mañana y 0.2 mm en la tarde. La probabilidad de lluvia es del 100% entre las 14:00 y las 20:00, lo que sugiere que es muy probable que se produzcan algunas lluvias ligeras durante este periodo. Sin embargo, no se anticipan tormentas severas, aunque hay un 60% de probabilidad de tormenta en la misma franja horaria.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que alcanzarán hasta los 12 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en momentos puntuales. A medida que avance el día, se espera que la dirección del viento se mantenga constante, aunque con ligeras variaciones en su intensidad.

A medida que se acerque la tarde, el cielo podría despejarse ligeramente, pero las condiciones seguirán siendo mayormente nubladas. La temperatura comenzará a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando los 11 grados al final del día. La puesta de sol se producirá a las 21:37, momento en el cual las temperaturas comenzarán a bajar de manera más pronunciada.

Es recomendable que los habitantes de Vilaboa se preparen para un día fresco y nublado, con la posibilidad de lluvias ligeras, especialmente en las horas centrales de la jornada. Llevar un paraguas o un abrigo ligero podría ser una buena idea para aquellos que planeen salir.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-03T20:57:13.