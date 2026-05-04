El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, lunes 4 de mayo

El día de hoy, 4 de mayo de 2026, Vila de Cruces se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de bruma y niebla en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad persista, con intervalos de nubes muy densas que podrían generar algunas precipitaciones ligeras, especialmente en la tarde. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% entre las 08:00 y las 14:00 horas, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y posiblemente inestables.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 8 y 13 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo en la tarde. La sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 100% en la mañana y disminuirá ligeramente a medida que el día avance, pero aún se mantendrá en niveles altos, alrededor del 79% por la tarde.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que variarán entre 10 y 17 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 37 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación de frío, especialmente en combinación con la alta humedad y las temperaturas frescas. Los ciudadanos deben tener en cuenta que el viento podría intensificarse, especialmente en áreas abiertas.

A lo largo del día, la probabilidad de tormentas también es significativa, con un 95% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto indica que, además de la lluvia, podrían presentarse tormentas eléctricas, lo que podría afectar actividades al aire libre. Se recomienda a los residentes que tomen precauciones y eviten estar en lugares expuestos durante las horas de mayor actividad eléctrica.

En resumen, el tiempo en Vila de Cruces para hoy será mayormente cubierto, con lluvias intermitentes y una alta probabilidad de tormentas. Las temperaturas frescas y la alta humedad, combinadas con un viento moderado, crearán un ambiente húmedo y potencialmente inestable. Es un día para estar atentos a las condiciones meteorológicas y prepararse para posibles cambios en el tiempo a lo largo de la jornada.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-03T20:57:13.