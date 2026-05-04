El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, lunes 4 de mayo

El día de hoy, 4 de mayo de 2026, Vigo se despertará bajo un cielo mayormente nuboso, con condiciones que variarán a lo largo del día. Durante las primeras horas, la nubosidad será intensa, con descripciones que van desde "muy nuboso" hasta "cubierto". Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 11 y 12 grados , lo que sugiere que es recomendable abrigarse al salir.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance un máximo de 15 grados, aunque la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 87%. Esto podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es. La humedad, junto con la nubosidad, también podría contribuir a la posibilidad de lluvias ligeras, especialmente en las horas de la tarde.

La probabilidad de precipitación es notable, alcanzando el 100% entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que indica que es muy probable que se produzcan lluvias durante este periodo. Las precipitaciones acumuladas podrían ser de hasta 1 mm, lo que, aunque no es una cantidad significativa, puede resultar incómodo para quienes planeen actividades al aire libre. Además, se prevé que las lluvias vengan acompañadas de tormentas, con una probabilidad de tormenta del 95% en el mismo intervalo horario.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el oeste y noroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 32 km/h, especialmente en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor adicional, así que es aconsejable tener en cuenta la dirección y la velocidad del viento al planificar actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas comenzarán a mejorar ligeramente, con una disminución de la nubosidad y una caída en la probabilidad de lluvia. Las temperaturas nocturnas se mantendrán alrededor de los 12 grados, lo que permitirá que la noche sea relativamente fresca pero sin la incomodidad de la lluvia.

En resumen, el día en Vigo se caracterizará por un cielo mayormente cubierto, con lluvias ligeras y tormentas en la tarde, temperaturas frescas y un viento notable. Es un día para estar preparado y, si es posible, disfrutar de actividades en interiores.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-03T20:57:13.