El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, lunes 4 de mayo

El día de hoy, 4 de mayo de 2026, Valga se despertará con un ambiente mayormente poco nuboso, aunque se espera que a lo largo de la jornada las nubes vayan aumentando. Durante las primeras horas, el cielo estará despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Sin embargo, conforme avance la mañana, la nubosidad irá en aumento, y se prevé que el cielo se cubra en gran parte de la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 16 grados , siendo más frescas en las primeras horas del día y alcanzando su punto máximo en la tarde. A medida que el sol se eleve, se espera que la temperatura suba gradualmente, alcanzando los 15 grados hacia el mediodía. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, lo que podría generar una sensación de frescura.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas, alcanzando hasta un 100% en la mañana. Esto puede generar una sensación de bochorno, aunque la brisa suave del este ayudará a mitigar el calor. A lo largo del día, la humedad irá disminuyendo, pero se mantendrá en niveles moderados, alrededor del 70% por la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé una probabilidad del 100% entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que indica que es muy probable que se produzcan lluvias, aunque se espera que sean escasas. Las cantidades de precipitación estimadas son mínimas, con valores que rondan entre 0.1 y 1 mm. Sin embargo, es importante estar preparados, ya que la posibilidad de tormentas también es alta, con un 95% de probabilidad en el mismo periodo.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 14 km/h, alcanzando rachas más intensas en la tarde, especialmente durante las tormentas. Esto podría generar un ambiente algo ventoso, especialmente en las zonas más abiertas.

En resumen, el día en Valga se caracterizará por un inicio despejado que dará paso a un cielo más cubierto y la posibilidad de lluvias y tormentas por la tarde. Se recomienda a los habitantes estar atentos a las condiciones meteorológicas y prepararse para un cambio en el tiempo a medida que avanza el día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-03T20:57:13.