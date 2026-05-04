El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, lunes 4 de mayo

El día de hoy, 4 de mayo de 2026, Tui se verá afectado por un tiempo variable que comenzará con cielos poco nubosos durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, alcanzando condiciones nubosas hacia la tarde. La temperatura oscilará entre los 9 y 18 grados , siendo más fresca en las primeras horas y alcanzando su punto máximo en la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 91% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles confortables. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas. La probabilidad de precipitación es moderada, con un 100% de posibilidad de lluvia entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que sugiere que es probable que se produzcan chubascos en la tarde. Las precipitaciones acumuladas podrían alcanzar hasta 3 mm, especialmente en la tarde y la noche.

En cuanto a la actividad eléctrica, se prevé un 90% de probabilidad de tormentas entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que indica que los ciudadanos deben estar preparados para posibles tormentas eléctricas. Las ráfagas de viento también se intensificarán, alcanzando velocidades de hasta 29 km/h en las horas pico, lo que podría generar condiciones de inestabilidad en la región.

A lo largo del día, el viento soplará principalmente del oeste, con ráfagas que podrían ser más fuertes durante las tormentas. Esto podría afectar la sensación térmica, haciéndola parecer más fresca de lo que realmente es. Se recomienda a los residentes de Tui que tomen precauciones, especialmente si planean actividades al aire libre, ya que las condiciones climáticas pueden cambiar rápidamente.

Por la noche, se espera que las condiciones se estabilicen, con cielos parcialmente nublados y una disminución en la probabilidad de lluvia. Las temperaturas descenderán a alrededor de 12 grados , proporcionando un ambiente más fresco y agradable para la noche. La visibilidad debería mejorar a medida que las tormentas se disipan, permitiendo disfrutar de un cielo estrellado en las horas posteriores al ocaso, que se producirá a las 21:36.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-03T20:57:13.