El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, lunes 4 de mayo

El día de hoy, 4 de mayo de 2026, Tomiño se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con una predominancia de cielos muy nubosos a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la bruma, especialmente en las horas más tempranas, lo que podría dificultar la conducción y las actividades al aire libre.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 9 y 17 grados . Las temperaturas más bajas se registrarán durante la mañana, alcanzando un mínimo de 9 grados a las 7:00, mientras que por la tarde se espera un ligero aumento, alcanzando hasta 17 grados en las horas centrales del día. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando entre el 58% y el 96% a lo largo del día.

En cuanto a la precipitación, se prevé que haya algunas lluvias dispersas, especialmente en las horas de la tarde y la noche. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 14:00 y las 20:00, con acumulaciones que podrían llegar hasta 1 mm en total. Esto sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir durante esas horas.

El viento soplará de dirección variable, predominando del norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 10 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 28 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frescor adicional, especialmente en áreas abiertas.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 90% entre las 14:00 y las 20:00. Esto indica que podrían desarrollarse tormentas aisladas, acompañadas de lluvia escasa, lo que podría afectar las actividades al aire libre y generar cierta inquietud entre los residentes.

A medida que avance la tarde, se espera que la nubosidad continúe, con cielos cubiertos y la posibilidad de tormentas. La noche traerá consigo un descenso en las temperaturas, que se situarán nuevamente en torno a los 10 grados, manteniendo la alta humedad que ha caracterizado el día.

En resumen, el día en Tomiño se presenta como un día mayormente nublado, con temperaturas frescas, alta probabilidad de lluvias y tormentas, y un viento moderado que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-03T20:57:13.