El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, lunes 4 de mayo

El día de hoy, 4 de mayo de 2026, Soutomaior se verá afectado por un tiempo predominantemente nuboso, con intervalos de cubierto a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 94% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 10 grados, con un ligero aumento hacia el mediodía, donde se prevé que alcance los 14 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y al viento que soplará desde el este a velocidades de entre 4 y 6 km/h, aumentando en intensidad a lo largo del día.

La probabilidad de precipitación es notable, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas, donde se estima un 100% de probabilidad de lluvia escasa. Se anticipa que la precipitación será ligera, con acumulados que podrían llegar a 0.1 mm en las horas más críticas. Esto se debe a la presencia de un sistema de baja presión que afecta la región, generando condiciones propensas para la lluvia.

Durante la tarde, el cielo se mantendrá cubierto, con temperaturas que podrían alcanzar hasta los 17 grados en su punto máximo. Sin embargo, la probabilidad de tormenta aumentará considerablemente, alcanzando un 90% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto sugiere que los residentes de Soutomaior deben estar preparados para posibles tormentas eléctricas, que podrían ir acompañadas de ráfagas de viento más intensas.

El viento, que inicialmente soplará de manera suave, se intensificará hacia la tarde, alcanzando velocidades de hasta 32 km/h desde el oeste. Esto podría generar condiciones de incomodidad, especialmente para aquellos que planean actividades al aire libre. La combinación de viento y lluvia podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

A medida que se acerque la noche, se espera que la actividad de lluvia disminuya, aunque el cielo permanecerá mayormente cubierto. Las temperaturas descenderán nuevamente, situándose entre los 11 y 12 grados hacia el final del día. Los residentes deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-03T20:57:13.