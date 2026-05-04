El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, lunes 4 de mayo

El día de hoy, 4 de mayo de 2026, Silleda se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con cielos nublados que dominarán la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la cobertura de nubes será total, lo que generará una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 13 grados , alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía, cuando se espera que el termómetro marque 13 grados.

La humedad relativa se mantendrá alta durante todo el día, comenzando en un 100% en las primeras horas y descendiendo ligeramente a lo largo de la jornada, aunque aún se mantendrá en niveles significativos, rondando el 66% por la tarde. Esta alta humedad, combinada con las bajas temperaturas, podría generar una sensación térmica más fría de lo habitual, por lo que se recomienda a los habitantes de Silleda vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que la probabilidad de lluvia aumente considerablemente en las horas de la tarde. Aunque las primeras horas del día se presentarán secas, a partir del periodo de las 14:00 horas, la posibilidad de lluvia se incrementará hasta un 100%, con acumulaciones que podrían llegar a ser significativas. Se espera que las lluvias sean intermitentes, con una precipitación estimada de hasta 0.3 mm en las horas pico de la tarde.

Además, existe una alta probabilidad de tormentas, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, donde la probabilidad de tormenta se sitúa en un 95%. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, que podrían incluir ráfagas de viento y descargas eléctricas.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 21 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde, donde se prevén rachas de hasta 37 km/h. Este viento, combinado con la lluvia, podría generar un ambiente inestable, por lo que se aconseja tener precaución al desplazarse.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios, manteniendo el cielo cubierto y la posibilidad de lluvias dispersas. La temperatura descenderá nuevamente, situándose en torno a los 9 grados hacia el final del día. En resumen, se recomienda a los habitantes de Silleda estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones ante la posibilidad de tormentas y lluvias a lo largo de la jornada.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-03T20:57:13.