El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, lunes 4 de mayo

El día de hoy, 4 de mayo de 2026, Sanxenxo se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se prevén intervalos nubosos que se mantendrán hasta la tarde, con una probabilidad de precipitación que alcanzará el 100% entre las 08:00 y las 14:00 horas. Durante este periodo, se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas y hasta 2 mm en la tarde.

La temperatura en Sanxenxo se mantendrá relativamente fresca, oscilando entre los 10 y 16 grados . Las temperaturas más bajas se registrarán en las primeras horas del día, mientras que se espera un ligero aumento hacia la tarde. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 92% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frescor en el ambiente.

El viento soplará del norte y noreste, con velocidades que variarán entre 18 y 31 km/h a lo largo del día. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, lo que podría generar un ambiente ventoso, especialmente en zonas costeras. Se recomienda a los ciudadanos tener precaución, ya que las condiciones del viento podrían afectar actividades al aire libre.

A medida que avance la tarde, la probabilidad de tormentas también aumentará, alcanzando un 85% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto podría dar lugar a tormentas aisladas, acompañadas de lluvia moderada. La situación meteorológica sugiere que es un buen día para llevar paraguas y estar preparados para cambios repentinos en el tiempo.

Por la noche, se espera que las condiciones mejoren ligeramente, con cielos despejados y temperaturas que descenderán a alrededor de 12 grados . Sin embargo, la humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar una sensación de frescor. La visibilidad será buena, aunque se recomienda precaución en las zonas donde la lluvia haya sido más intensa durante el día.

En resumen, el día en Sanxenxo se caracterizará por un tiempo variable, con predominancia de nubes y lluvias ligeras, especialmente en las horas centrales del día. Se aconseja a los residentes y visitantes estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y prepararse para un día fresco y potencialmente lluvioso.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-03T20:57:13.