El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, lunes 4 de mayo

El día de hoy, 4 de mayo de 2026, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo variable, con predominancia de cielos cubiertos y algunas posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado muy nuboso en las horas centrales. La temperatura oscilará entre los 9 y 16 grados , siendo más fresca por la mañana y alcanzando su máximo en la tarde.

La probabilidad de precipitación es notable, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, donde se espera un 100% de posibilidad de lluvia. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a ser de hasta 0.3 mm en la primera parte del día, aumentando a 2 mm en la tarde y 1 mm en la noche. Esto sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

En cuanto a la humedad relativa, se mantendrá alta durante todo el día, comenzando en un 100% por la mañana y descendiendo ligeramente a un 51% en la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío, especialmente en las horas más tempranas.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 16 km/h. Las rachas máximas se prevén en torno a los 35 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más baja. Es importante tener en cuenta que el viento puede intensificarse durante las horas de la tarde, lo que podría afectar actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, con una ligera disminución en la probabilidad de lluvia, aunque aún se prevén intervalos de lluvia escasa. Las temperaturas nocturnas caerán a alrededor de 12 grados , y la humedad aumentará nuevamente, lo que podría generar condiciones de niebla en las primeras horas del día siguiente.

En resumen, el día en Salvaterra de Miño se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con lluvias intermitentes y temperaturas frescas. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para un día húmedo y ventoso, y que tomen precauciones si planean actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-03T20:57:13.