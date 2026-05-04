El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, lunes 4 de mayo

El día de hoy, 4 de mayo de 2026, Salceda de Caselas se presenta con un tiempo variado a lo largo de las diferentes horas. Desde la madrugada, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas frescas que rondarán los 11 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 10 grados en las primeras horas del día.

Durante la mañana, el cielo permanecerá poco nuboso, lo que favorecerá la visibilidad y permitirá que los rayos del sol calienten gradualmente el ambiente. Sin embargo, a partir del mediodía, se espera un aumento en la nubosidad, con un cielo que se tornará cubierto. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, con un valor de 17 grados, lo que proporcionará un ambiente templado, ideal para actividades al aire libre.

A lo largo de la tarde, la probabilidad de precipitación aumentará significativamente, alcanzando un 100% entre las 2 y las 8 de la tarde. Aunque las lluvias serán escasas, se prevé que se registren alrededor de 2 mm de precipitación, especialmente en las horas más cercanas al ocaso. Esto podría generar un ambiente húmedo y fresco, con una humedad relativa que oscilará entre el 62% y el 94% durante el día.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se espera que sople desde el noreste, con velocidades que variarán entre 3 y 13 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 31 km/h en las horas de mayor actividad. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente durante la tarde y la noche.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, con una probabilidad de tormenta del 75% entre las 8 y las 10 de la noche. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia el final del día. La bruma podría hacer su aparición en las últimas horas, lo que podría afectar la visibilidad.

En resumen, el día en Salceda de Caselas se caracterizará por un inicio despejado, seguido de un aumento en la nubosidad y la probabilidad de lluvias ligeras por la tarde. Se recomienda a los habitantes estar preparados para cambios en el tiempo y disfrutar de las horas de sol antes de la llegada de la lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-03T20:57:13.