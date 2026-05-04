El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, lunes 4 de mayo

El día de hoy, 4 de mayo de 2026, Ribadumia se verá afectada por un tiempo variable que comenzará con cielos poco nubosos durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado muy nuboso en la tarde, lo que podría dar lugar a precipitaciones. La probabilidad de lluvia es significativa, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, donde se estima un 100% de probabilidad de precipitaciones, con acumulados que podrían llegar a 0.9 mm en total.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 16 grados a lo largo del día. Las mañanas comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de los 10 grados, pero se espera que alcancen un máximo de 16 grados en las horas más cálidas de la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y bajando gradualmente a un 68% por la tarde.

El viento soplará desde el oeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 37 km/h en las horas centrales del día. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la alta humedad. Las condiciones del viento serán más suaves por la mañana, con velocidades de entre 4 y 6 km/h, aumentando a medida que el día avanza.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 90% de posibilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, incluyendo posibles tormentas eléctricas que podrían acompañar a las lluvias.

A medida que se acerque la noche, se espera que la nubosidad disminuya ligeramente, volviendo a un estado poco nuboso hacia el final del día. Las temperaturas nocturnas se mantendrán alrededor de los 12 grados, lo que proporcionará un ambiente fresco y agradable para las actividades al aire libre, siempre y cuando se eviten las horas de lluvia.

En resumen, Ribadumia experimentará un día mayormente nublado con lluvias en la tarde y un viento moderado. Se recomienda a los habitantes que se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas y que tomen precauciones ante la posibilidad de tormentas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-03T20:57:13.