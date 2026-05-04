El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, lunes 4 de mayo

El día de hoy, 4 de mayo de 2026, Redondela se verá afectada por un tiempo mayormente nuboso, con intervalos de nubes muy densas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una descripción que varía entre "nuboso" y "muy nuboso". Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 17 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que podría proporcionar un leve respiro en medio de la nubosidad.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 84% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles significativos, alcanzando un 55% en las horas de mayor temperatura. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas, con un total acumulado de 0.1 mm en las horas de la mañana y la tarde. Sin embargo, la probabilidad de lluvia aumentará considerablemente en la tarde, con un 100% de probabilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto sugiere que es muy probable que se produzcan chubascos, aunque se espera que sean ligeros. La posibilidad de tormentas también es notable, con un 90% de probabilidad en el mismo intervalo, lo que podría traer consigo algunas rachas de viento más intensas.

El viento soplará predominantemente del oeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 14 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde, donde se registrarán rachas de hasta 32 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad.

A medida que avance la tarde, se recomienda a los residentes de Redondela estar preparados para condiciones cambiantes, con la posibilidad de tormentas eléctricas y lluvias ligeras. Es aconsejable llevar paraguas o impermeables si se planea salir, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de precipitación. La puesta de sol se espera para las 21:37, momento en el cual las condiciones meteorológicas podrían comenzar a estabilizarse, aunque la nubosidad persistirá durante la noche.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-03T20:57:13.