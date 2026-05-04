El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, lunes 4 de mayo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Pontevedra según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 4 de mayo de 2026, Pontevedra se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de nubosidad variable a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 17 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.
La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas más bajas de la mañana. A medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir, pero se mantendrá en niveles significativos, rondando el 63% por la tarde.
En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean escasas, con una probabilidad del 5% en las primeras horas y aumentando a un 100% entre las 8:00 y las 14:00. Esto sugiere que, aunque la posibilidad de lluvia es alta, las cantidades esperadas serán mínimas, con registros de hasta 0.3 mm en el mejor de los casos. Sin embargo, es recomendable llevar un paraguas o impermeable, ya que la lluvia podría aparecer de manera sorpresiva.
El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 17 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esto podría generar ráfagas más fuertes, especialmente en zonas abiertas. La dirección del viento también podría contribuir a que la sensación térmica sea más fresca, especialmente en las primeras horas del día.
A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá cubierto, con intervalos nubosos que podrían dar paso a algunas lluvias ligeras. La temperatura comenzará a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando los 11 grados al final del día. La puesta de sol se producirá a las 21:37, marcando el final de un día que, aunque nublado y fresco, ofrecerá momentos de calma y tranquilidad para disfrutar de la belleza de Pontevedra.
En resumen, hoy en Pontevedra se prevé un día mayormente nublado, con temperaturas frescas y una baja probabilidad de lluvias ligeras. Es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de cambios en el tiempo.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-03T20:57:13.
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