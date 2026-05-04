El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, lunes 4 de mayo

Hoy, 4 de mayo de 2026, Pontecesures se prepara para un día mayormente nublado, con variaciones en la cobertura del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada tranquilo. Sin embargo, a medida que avance la mañana, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado muy nuboso hacia las 4 de la madrugada.

La temperatura durante la mañana se mantendrá fresca, comenzando en 11 grados a la medianoche y descendiendo a 8 grados en las horas más frías. A medida que el día avance, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 16 grados en la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, especialmente en las primeras horas del día, con valores que rondan el 96% hasta las 4 de la mañana.

En cuanto a la precipitación, las probabilidades son bajas durante la mañana, con un 5% de probabilidad de lluvia. Sin embargo, a partir de las 8 de la mañana, la situación cambiará drásticamente. Se prevé un aumento significativo en la probabilidad de lluvia, alcanzando el 100% entre las 8 y las 2 de la tarde. Durante este periodo, se espera que la lluvia sea escasa, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas y hasta 1 mm en la tarde.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Desde la medianoche, se registrarán vientos suaves del norte, con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h. A medida que el día avance, el viento cambiará de dirección hacia el suroeste, aumentando su intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 31 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente durante los momentos de lluvia.

A medida que se acerque la tarde, la nubosidad se mantendrá alta, con un cielo cubierto y la posibilidad de tormentas. La probabilidad de tormenta será del 95% entre las 2 y las 8 de la tarde, lo que sugiere que los residentes de Pontecesures deben estar preparados para condiciones climáticas inestables. La tarde finalizará con temperaturas que rondarán los 14 grados y una ligera disminución en la humedad relativa.

En resumen, Pontecesures experimentará un día mayormente nublado con lluvias y tormentas a medida que avance la jornada, por lo que se recomienda a los ciudadanos estar preparados y tomar precauciones ante posibles cambios bruscos en el tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-03T20:57:13.