El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, lunes 4 de mayo

El día de hoy, 4 de mayo de 2026, Ponteareas se verá afectada por un tiempo predominantemente nuboso, con variaciones a lo largo del día. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 10 grados , alcanzando un máximo de 15 grados hacia la tarde. La humedad relativa será alta, superando el 90% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, se espera que la nubosidad se mantenga, con momentos de cielo muy nuboso, especialmente en las horas centrales. La probabilidad de precipitación es notable, alcanzando un 100% entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que sugiere que es probable que se produzcan lluvias, aunque se anticipa que serán escasas. Sin embargo, no se descartan tormentas, con una probabilidad del 85% en el mismo periodo, lo que podría generar chubascos intensos en cortos periodos de tiempo.

El viento soplará desde el noreste, con rachas que alcanzarán hasta los 26 km/h en las horas más activas de la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en combinación con la alta humedad. A lo largo del día, la velocidad del viento variará, pero se mantendrá en torno a los 10-14 km/h, lo que podría ser un alivio en las horas más cálidas.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea reducida en algunos momentos debido a la presencia de bruma y niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana y al anochecer. Esto podría afectar la conducción y las actividades al aire libre, por lo que se recomienda precaución.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas descenderán nuevamente, alcanzando mínimos de alrededor de 10 grados. La salida del sol será a las 07:25 y el ocaso a las 21:36, lo que permitirá disfrutar de un día largo, aunque con condiciones climáticas cambiantes.

En resumen, Ponteareas experimentará un día mayormente nublado con posibilidades de lluvia y tormentas, temperaturas frescas y un viento moderado. Se aconseja a los ciudadanos estar preparados para cambios repentinos en el tiempo y tomar precauciones si planean actividades al aire libre.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-03T20:57:13.