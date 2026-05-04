El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, lunes 4 de mayo

El día de hoy, 4 de mayo de 2026, Ponte Caldelas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad variable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, donde se prevé que llegue a los 15 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría ser inferior debido a la alta humedad y la presencia de viento. La bruma también podría ser un factor a considerar, especialmente en las primeras horas de la mañana y al final de la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, la probabilidad de lluvia aumentará significativamente a partir de la tarde. Se prevé que entre las 14:00 y las 20:00 horas, la probabilidad de precipitación sea del 100%, con acumulaciones que podrían llegar a ser ligeras, en torno a 0.1 a 0.2 mm. Esto se debe a un sistema frontal que se aproxima a la región, trayendo consigo condiciones inestables.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 15 km/h, alcanzando rachas de hasta 35 km/h en las horas más activas del día. Esta intensidad del viento, combinada con la alta humedad, podría generar una sensación de frío más marcada, especialmente en las zonas más expuestas.

A lo largo de la tarde, se prevé que el cielo continúe cubierto, con intervalos nubosos y la posibilidad de lluvias escasas. La temperatura comenzará a descender nuevamente hacia la noche, con mínimas que rondarán los 9 grados. La bruma podría persistir, especialmente en las horas nocturnas, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras.

Es recomendable que los residentes de Ponte Caldelas se preparen para un día fresco y húmedo, llevando ropa adecuada para las condiciones climáticas y considerando la posibilidad de lluvias ligeras. Además, se sugiere precaución al conducir, especialmente en áreas donde la bruma pueda reducir la visibilidad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-03T20:57:13.