El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, lunes 4 de mayo

El día de hoy, 4 de mayo de 2026, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad y algunas posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, rondando los 10 grados. La probabilidad de precipitación será notable, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas, donde se prevé un 100% de probabilidad de lluvia. Las precipitaciones acumuladas durante este periodo podrían alcanzar hasta 0.4 mm, lo que indica que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento soplará desde el sur-suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 34 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar un ambiente fresco, especialmente en las zonas más expuestas. Durante la tarde, la temperatura podría alcanzar un máximo de 17 grados, aunque la sensación térmica podría ser inferior debido al viento y la alta humedad.

A partir de las 14:00 horas, la probabilidad de tormentas se incrementa significativamente, alcanzando un 95%. Esto sugiere que, además de la lluvia, podrían presentarse tormentas eléctricas, por lo que se recomienda precaución en actividades al aire libre. La tarde se caracterizará por un cielo muy nuboso, con temperaturas que descenderán gradualmente hacia la noche.

En la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas volverán a bajar, situándose entre los 11 y 14 grados. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar un ambiente algo incómodo. Las últimas horas del día se presentarán con cielos despejados, pero no se descartan algunas nubes dispersas.

En resumen, el día en Poio se presenta con un tiempo mayormente cubierto y lluvioso, con temperaturas frescas y un viento notable. Es un día para estar preparado ante la posibilidad de lluvia y tormentas, especialmente durante la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-03T20:57:13.