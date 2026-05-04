El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, lunes 4 de mayo

El día de hoy, 4 de mayo de 2026, se prevé un tiempo variable en Pazos de Borbén, con predominancia de cielos cubiertos y condiciones de humedad alta. Desde primeras horas de la mañana, la bruma y la niebla serán características del paisaje, especialmente en las primeras horas, con temperaturas que rondarán los 10 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 14 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y disminuyendo ligeramente a lo largo del día, pero manteniéndose por encima del 60%. Esto puede generar una sensación de incomodidad, especialmente para aquellos que son sensibles a la humedad. Las condiciones de niebla persistirán hasta la mañana, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras, por lo que se recomienda precaución a los conductores.

A partir de la tarde, se anticipa un aumento en la nubosidad, con intervalos de nubes muy densas y cubiertas. La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 8 y las 20 horas, con un 100% de probabilidad de lluvia en este intervalo. Las precipitaciones serán escasas, con acumulados que no superarán los 0.1 mm, pero podrían ser suficientes para generar charcos y resbalones en las calles.

El viento soplará desde el oeste, con rachas que alcanzarán hasta los 30 km/h en las horas más activas de la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente al caer la tarde, cuando las temperaturas comiencen a descender nuevamente. La dirección del viento también podría contribuir a la dispersión de las nubes, aunque se espera que la mayor parte del día permanezca cubierto.

En cuanto a la actividad tormentosa, se prevé una probabilidad del 65% de tormentas durante la tarde, lo que podría traer consigo descargas eléctricas y ráfagas de viento más intensas. Es recomendable estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

Finalmente, el ocaso se producirá a las 21:36, marcando el final de un día que, aunque fresco y húmedo, ofrecerá momentos de calma entre las nubes. La bruma y la niebla matutinas darán paso a un ambiente más dinámico en la tarde, con la posibilidad de disfrutar de un atardecer entre nubes.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-03T20:57:13.