El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, lunes 4 de mayo

El día de hoy, 4 de mayo de 2026, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad y algunas posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando un mínimo de 11 grados en las horas más frescas de la mañana.

A lo largo del día, se prevén condiciones de nubosidad variable, con momentos de lluvia escasa. Las precipitaciones serán mínimas, con acumulados que no superarán los 0.1 mm en las primeras horas y aumentando a 0.2 mm en la tarde. Sin embargo, hacia la tarde y la noche, la probabilidad de lluvia se incrementará, alcanzando un 100% entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que sugiere que es probable que los residentes de Oia se enfrenten a un tiempo más húmedo y posiblemente tormentoso.

La humedad relativa se mantendrá alta durante todo el día, comenzando en un 80% y descendiendo ligeramente a un 54% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. El viento soplará del noroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 14 km/h, aumentando en intensidad a medida que avanza la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 32 km/h.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 70% de posibilidad de tormenta en las primeras horas de la tarde, lo que podría generar condiciones inestables. A medida que se acerque la noche, la probabilidad de tormenta se mantendrá en un 75%, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para posibles tormentas eléctricas y lluvias más intensas.

En resumen, Oia experimentará un día mayormente cubierto con temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvia y tormentas, especialmente en la tarde y la noche. Se recomienda a los habitantes que tomen precauciones, especialmente si planean actividades al aire libre, y que estén atentos a las actualizaciones meteorológicas a medida que se desarrollen las condiciones climáticas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-03T20:57:13.