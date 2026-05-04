El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, lunes 4 de mayo

El día de hoy, 4 de mayo de 2026, O Rosal se verá afectado por un tiempo variable, con predominancia de intervalos nubosos y algunas posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo mayormente cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 89% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, el cielo se mantendrá con intervalos nubosos, aunque se prevé que a partir del mediodía la nubosidad aumente, dando paso a un ambiente más gris y cubierto. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, con valores que podrían llegar a los 18 grados . Sin embargo, la sensación térmica podría ser inferior debido a la alta humedad y el viento.

En cuanto a las precipitaciones, existe una probabilidad del 100% de lluvia entre las 14:00 y las 20:00 horas, con acumulaciones que podrían ser escasas, pero que se intensificarán hacia la tarde. Se prevé que la lluvia sea ligera, con un total estimado de 2 mm hacia el final del día. Las tormentas también son una posibilidad, con un 75% de probabilidad de que se produzcan entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que podría generar momentos de inestabilidad en la tarde.

El viento soplará predominantemente del oeste y noroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 33 km/h en las horas más activas del día. Esto podría contribuir a una sensación de frescura, especialmente durante las horas de mayor nubosidad y lluvia. Las ráfagas de viento serán más intensas en la tarde, lo que podría generar un ambiente algo incómodo para actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, se espera que las condiciones meteorológicas se estabilicen, aunque el cielo permanecerá cubierto. Las temperaturas descenderán nuevamente, alcanzando valores cercanos a los 13 grados hacia el final del día. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría dar lugar a una sensación de frescura.

En resumen, O Rosal experimentará un día mayormente nublado con posibilidades de lluvia y tormentas, especialmente en la tarde. Se recomienda a los residentes estar preparados para condiciones cambiantes y llevar paraguas si planean salir.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-03T20:57:13.