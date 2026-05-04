El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, lunes 4 de mayo

Hoy, 4 de mayo de 2026, O Porriño se prepara para un día con un tiempo variable, donde la nubosidad y la posibilidad de precipitaciones serán protagonistas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 11 grados centígrados. A medida que avance la jornada, la situación cambiará, y se espera que la nubosidad aumente, alcanzando momentos de cielo muy nuboso.

La temperatura máxima del día se prevé que llegue a los 17 grados, lo que proporcionará un ambiente relativamente templado, aunque la sensación térmica podría verse afectada por el viento. Este soplará con rachas que alcanzarán hasta los 31 km/h, principalmente del noroeste, lo que podría hacer que la temperatura se sienta más fresca, especialmente en las horas de la tarde.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se estima que habrá un 100% de posibilidad de lluvia entre las 14:00 y las 20:00 horas, con acumulaciones que podrían llegar a ser significativas, especialmente en forma de intervalos nubosos con lluvia. Se prevé que la precipitación sea escasa en la mañana, pero a medida que se acerque la tarde, la situación cambiará, y se podrían registrar hasta 2 mm de lluvia en las horas pico.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 91% por la mañana y descendiendo ligeramente a un 53% por la tarde. Esto, combinado con las temperaturas y el viento, podría generar una sensación de bochorno en las horas más cálidas.

Los amantes de las tormentas también deben estar atentos, ya que hay un 85% de probabilidad de tormentas en la franja horaria de la tarde, lo que podría traer consigo descargas eléctricas y ráfagas de viento más intensas. La combinación de la inestabilidad atmosférica y la humedad sugiere que las condiciones serán propicias para la formación de tormentas.

A medida que se acerque la noche, se espera que el cielo vuelva a despejarse, con temperaturas que descenderán a unos 7 grados hacia la medianoche. La jornada concluirá con un ambiente más tranquilo, aunque los ciudadanos de O Porriño deben estar preparados para un día de cambios climáticos significativos, donde la lluvia y el viento jugarán un papel crucial.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-03T20:57:13.