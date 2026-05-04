El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, lunes 4 de mayo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en O Grove según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 4 de mayo de 2026, O Grove se verá afectado por un tiempo variable que comenzará con cielos poco nubosos durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con intervalos nubosos que traerán consigo lluvias escasas, especialmente en las horas de la tarde y la noche.
Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 11 y 15 grados . En la mañana, se prevé que la temperatura se sitúe en torno a los 13 grados, descendiendo ligeramente a 12 grados durante las horas más nubladas. Por la tarde, se alcanzarán los 15 grados, pero la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento.
La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 92% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno. A medida que el día avance, la humedad se mantendrá en torno al 75-80%, lo que podría hacer que la atmósfera se sienta más pesada y húmeda.
El viento soplará desde el norte y el noreste, con velocidades que variarán entre 8 y 20 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán por la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría generar un ambiente fresco y algo incómodo para actividades al aire libre. Es recomendable que los ciudadanos se preparen para el viento, especialmente si planean salir a disfrutar de la costa.
En cuanto a las precipitaciones, se prevé una probabilidad del 100% de lluvia entre las 14:00 y las 20:00 horas, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 2 mm. Las lluvias serán ligeras, pero constantes, lo que podría afectar la visibilidad y las condiciones de las carreteras. Se aconseja a los conductores que extremen las precauciones y a los peatones que lleven paraguas.
La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 85% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean ligeras, podrían ir acompañadas de actividad eléctrica, lo que podría complicar aún más las condiciones climáticas.
En resumen, O Grove experimentará un día mayormente nublado con lluvias escasas y temperaturas frescas. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para un tiempo variable y que tomen precauciones ante posibles tormentas y ráfagas de viento.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-03T20:57:13.
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