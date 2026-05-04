El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, lunes 4 de mayo

El día de hoy, 4 de mayo de 2026, Nigrán se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad variable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 94% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones se mantengan similares, con cielos cubiertos y poco sol. La temperatura alcanzará un máximo de 17 grados en las horas centrales de la tarde, lo que proporcionará un leve respiro del fresco matutino. Sin embargo, la probabilidad de precipitación aumentará significativamente, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, donde se prevé un 100% de probabilidad de lluvia. Las precipitaciones serán escasas al inicio, con un acumulado de 0.2 mm, pero se intensificarán hacia la tarde, alcanzando hasta 4 mm en las horas más críticas.

El viento soplará desde el oeste y noroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 32 km/h en las horas de mayor actividad, lo que podría generar un ambiente fresco y algo incómodo para actividades al aire libre. La dirección del viento cambiará ligeramente a lo largo del día, pero se mantendrá en general en la misma franja, lo que podría contribuir a la sensación de frío, especialmente en combinación con la alta humedad.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 90% de posibilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto sugiere que, aunque las lluvias no sean intensas, podrían venir acompañadas de tormentas eléctricas, lo que podría afectar a quienes planeen actividades al aire libre. Es recomendable estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones si se tiene previsto salir durante la tarde.

En resumen, el día en Nigrán se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvias y tormentas por la tarde. Se aconseja a los residentes y visitantes que se preparen para un día húmedo y ventoso, con la posibilidad de interrupciones en actividades al aire libre debido a las condiciones climáticas adversas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-03T20:57:13.