El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, lunes 4 de mayo

El día de hoy, 4 de mayo de 2026, Mos se presenta con un tiempo variable que podría influir en las actividades al aire libre. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que rondan los 11 grados . A medida que avance la jornada, se espera un aumento en la nubosidad, alcanzando un estado muy nuboso hacia la tarde, lo que podría generar un ambiente más fresco.

La temperatura máxima se prevé que llegue a los 16 grados en las horas centrales del día, mientras que por la mañana y al final de la tarde, se mantendrá en torno a los 12 grados. La humedad relativa será alta, comenzando en un 94% por la mañana y descendiendo ligeramente a un 58% durante la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

En cuanto a la precipitación, existe una probabilidad significativa de lluvia, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, con un 100% de probabilidad de que se produzcan chubascos. Se estima que la precipitación acumulada podría alcanzar hasta 2 mm, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir durante la tarde. Las primeras horas del día, sin embargo, se mantendrán secas, lo que podría permitir disfrutar de un paseo matutino sin preocupaciones.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 2 y 5 km/h por la mañana, aumentando a medida que avanza el día, alcanzando rachas de hasta 27 km/h por la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 90% de posibilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que sugiere que podrían desarrollarse tormentas eléctricas en la región. Por lo tanto, es aconsejable estar atento a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones si se planea estar al aire libre durante este periodo.

En resumen, el tiempo en Mos para hoy será cambiante, con un inicio de día relativamente tranquilo que dará paso a un ambiente más inestable por la tarde, caracterizado por nubosidad, probabilidad de lluvia y viento moderado.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-03T20:57:13.