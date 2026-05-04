El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, lunes 4 de mayo

Hoy, 4 de mayo de 2026, Moraña se despertará con un cielo mayormente poco nuboso durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 10 grados , lo que sugiere un inicio fresco, especialmente en las primeras horas del día. La humedad relativa será alta, alcanzando el 99% al amanecer, lo que podría generar una sensación de frescor notable.

A medida que avance la mañana, se espera que la nubosidad aumente, con un cielo que se tornará nuboso hacia la tarde. Las temperaturas irán subiendo gradualmente, alcanzando un máximo de 15 grados en las horas centrales del día. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la presencia del viento, que soplará del este a velocidades de entre 2 y 3 km/h, aumentando ligeramente en la tarde.

La probabilidad de precipitación es baja durante la mañana, con un 5% de posibilidad de lluvia. Sin embargo, a partir de la tarde, esta probabilidad se incrementa considerablemente, alcanzando el 100% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto indica que es muy probable que se produzcan lluvias, que podrían ser escasas pero persistentes. La precipitación acumulada podría llegar a 0.7 mm, lo que sugiere que se podría experimentar un ambiente húmedo y posiblemente incómodo para actividades al aire libre.

En cuanto a las tormentas, la probabilidad también aumenta en la tarde, alcanzando un 95% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto implica que los habitantes de Moraña deben estar preparados para la posibilidad de tormentas eléctricas, que podrían acompañar a las lluvias. La intensidad del viento también se incrementará, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 31 km/h, lo que podría generar condiciones de inestabilidad.

A medida que se acerque la noche, la nubosidad se mantendrá alta, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, rondando los 10 grados hacia el final del día. La humedad relativa se mantendrá elevada, lo que podría generar una sensación de bochorno, especialmente si las lluvias se presentan.

En resumen, hoy en Moraña se prevé un día variable, con un inicio fresco y poco nuboso, seguido de un aumento de la nubosidad y la llegada de lluvias y tormentas por la tarde. Se recomienda a los residentes estar atentos a las condiciones meteorológicas y tomar precauciones si planean salir.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-03T20:57:13.