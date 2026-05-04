El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, lunes 4 de mayo

Hoy, 4 de mayo de 2026, Mondariz se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones meteorológicas que podrían variar a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 8 y 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 10 grados, con cielos muy nubosos y la posibilidad de brumas en algunos momentos. La probabilidad de precipitación es del 20% en las primeras horas, aumentando a un 100% entre las 8:00 y las 14:00, lo que sugiere que es probable que se produzcan lluvias, aunque se anticipa que serán escasas.

El viento soplará desde el este a velocidades de entre 2 y 3 km/h en la mañana, aumentando gradualmente a medida que el día avanza. Para la tarde, se prevé que el viento gire hacia el oeste, alcanzando rachas de hasta 35 km/h, lo que podría generar un ambiente más fresco y dinámico. La combinación de viento y humedad podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

En la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 16 grados, pero con la llegada de nubes más densas y la posibilidad de tormentas, la sensación de frescura se hará más evidente. La probabilidad de tormenta se incrementa considerablemente, alcanzando un 85% entre las 14:00 y las 20:00, lo que podría traer consigo chubascos intermitentes y un ambiente inestable.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios. El cielo permanecerá cubierto, con temperaturas que descenderán nuevamente a los 10 grados hacia el final del día. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar una sensación de incomodidad para aquellos que se encuentren al aire libre.

En resumen, Mondariz experimentará un día mayormente cubierto con lluvias escasas y temperaturas frescas. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para un tiempo variable, llevando consigo paraguas y abrigos, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de lluvia y tormenta.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-03T20:57:13.