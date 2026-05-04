El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, lunes 4 de mayo

El día de hoy, 4 de mayo de 2026, Moaña se despertará con un cielo poco nuboso durante las primeras horas de la mañana, con temperaturas que rondarán los 12 grados . A medida que avance la jornada, se espera que el cielo se torne en intervalos nubosos, especialmente entre las 2 y las 8 de la mañana, donde la temperatura se mantendrá en torno a los 11 grados.

A partir de las 8 de la mañana, la probabilidad de precipitación aumentará considerablemente, alcanzando un 100% entre las 8 y las 2 de la tarde. Durante este periodo, se prevén lluvias escasas, con acumulaciones que podrían llegar a 0.3 mm. Las condiciones meteorológicas se tornarán más inestables, con un cielo cubierto y la posibilidad de tormentas, especialmente entre las 2 y las 8 de la tarde, donde la probabilidad de tormenta se eleva al 90%. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 15 grados a lo largo de la tarde.

El viento será un factor a tener en cuenta, soplando principalmente del oeste con rachas que alcanzarán los 27 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en combinación con la humedad relativa que se mantendrá alta, rondando el 70% por la tarde. La humedad será más notable en las primeras horas, alcanzando hasta un 93% a las 12 de la mañana.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas comenzarán a estabilizarse, aunque el cielo permanecerá cubierto. Las temperaturas descenderán gradualmente, alcanzando los 12 grados hacia el final del día. La probabilidad de lluvia disminuirá, aunque aún se registrarán algunas precipitaciones ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm.

En resumen, el día en Moaña se caracterizará por un inicio tranquilo con cielos poco nubosos, seguido de un aumento en la nubosidad y la probabilidad de lluvias y tormentas por la tarde. Se recomienda a los habitantes estar preparados para condiciones cambiantes y llevar paraguas si planean salir, especialmente durante las horas de mayor actividad meteorológica.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-03T20:57:13.