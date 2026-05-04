El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, lunes 4 de mayo

El día de hoy, 4 de mayo de 2026, Meis se prepara para un tiempo mayormente nublado, con variaciones en la temperatura y la posibilidad de precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará muy nuboso, con temperaturas que rondarán los 11 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura se mantenga entre los 9 y 14 grados, alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 97% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá por encima del 70%. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. La combinación de la alta humedad y las temperaturas moderadas puede hacer que el ambiente se sienta más cálido de lo que realmente es.

En cuanto a las precipitaciones, existe una probabilidad del 100% entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que sugiere que es muy probable que se produzcan lluvias, aunque se anticipan escasas. Las cantidades de precipitación esperadas son mínimas, con valores que podrían alcanzar hasta 0.2 mm en total. Sin embargo, es importante estar preparados, ya que la posibilidad de tormentas también es significativa, con un 95% de probabilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 18 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 36 km/h en las horas más ventosas. Esto podría generar un ambiente fresco, especialmente en combinación con la humedad elevada. Las ráfagas más fuertes se esperan en la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia el final del día. La probabilidad de lluvia se mantendrá baja después de las 20:00 horas, aunque el cielo seguirá nublado.

En resumen, los habitantes de Meis deben estar preparados para un día mayormente nublado, con temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias y tormentas en la tarde. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, especialmente durante las horas de mayor actividad meteorológica.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-03T20:57:13.