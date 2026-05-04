El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, lunes 4 de mayo

El día de hoy, 4 de mayo de 2026, en Meaño, se espera un tiempo variable que comenzará con cielos poco nubosos durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 12 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 94% en las primeras horas del día. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente al amanecer.

A medida que avance la mañana, se prevé un aumento en la nubosidad, con intervalos de nubes que se irán intensificando. A partir de las 3 de la tarde, el cielo se tornará muy nuboso, y existe una alta probabilidad de precipitaciones, que podría llegar al 100% entre las 2 y las 8 de la tarde. Las lluvias serán escasas, con acumulados que podrían alcanzar hasta 1 mm en total durante el día. Sin embargo, es importante estar atentos, ya que la probabilidad de tormentas también se incrementa, alcanzando un 85% entre las 2 y las 8 de la tarde.

El viento soplará predominantemente del este, con velocidades que oscilarán entre 5 y 17 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza, alcanzando ráfagas de hasta 30 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en combinación con la humedad elevada.

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, rondando los 16 grados , pero con la llegada de las nubes y la posibilidad de lluvia, es probable que la sensación de calor se vea mitigada. A medida que se acerque la noche, se espera que las condiciones mejoren ligeramente, con cielos que volverán a ser poco nubosos y temperaturas que descenderán a los 12 grados .

En resumen, el día en Meaño se caracterizará por un inicio tranquilo, pero con un cambio notable hacia la tarde, donde la nubosidad y las precipitaciones tomarán protagonismo. Se recomienda a los habitantes estar preparados para posibles lluvias y tormentas, especialmente durante las horas centrales del día. La combinación de viento y humedad podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo habitual, así que es aconsejable vestirse en consecuencia.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-03T20:57:13.