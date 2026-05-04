El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, lunes 4 de mayo

Hoy, 4 de mayo de 2026, Marín se despertará bajo un cielo mayormente cubierto, con una transición hacia intervalos nubosos a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana presentarán un panorama de nubes densas, con una temperatura que oscilará entre los 10 y 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 91% al amanecer, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, rondando los 11 grados, con ligeras variaciones. La probabilidad de precipitación es notable, especialmente entre las 8:00 y las 14:00 horas, donde se prevé un 100% de posibilidad de lluvia. Las precipitaciones serán escasas, con acumulados que podrían llegar a 1 mm en las primeras horas del día y hasta 0.7 mm en la tarde. Esto sugiere que, aunque la lluvia no será intensa, es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 15 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde, donde se prevé que pueda llegar hasta los 37 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura adicional, especialmente en combinación con la humedad elevada. Las rachas de viento serán más fuertes en la tarde, lo que podría afectar actividades al aire libre.

A partir de la tarde, la temperatura comenzará a descender ligeramente, alcanzando un máximo de 17 grados hacia las 16:00 horas. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido al viento y la humedad. La probabilidad de tormenta también es significativa, alcanzando un 95% entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que indica que podrían desarrollarse tormentas aisladas en la región.

Durante la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas caerán nuevamente, rondando los 12 grados hacia la medianoche. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría dar lugar a un ambiente fresco y húmedo. En resumen, el día en Marín se caracterizará por un tiempo variable, con cielos cubiertos, posibilidad de lluvias y un viento notable que podría influir en la sensación térmica. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que quienes deban salir deben estar preparados para las condiciones cambiantes.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-03T20:57:13.