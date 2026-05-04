El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, lunes 4 de mayo

El día de hoy, 4 de mayo de 2026, Lalín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 6 y 8 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frescura y a la posibilidad de brumas.

A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 7 grados, con cielos cubiertos y una probabilidad de precipitación del 5% en las primeras horas. Sin embargo, a partir de la tarde, la situación cambiará, ya que se prevé un aumento en la probabilidad de lluvia, alcanzando hasta un 100% entre las 8 y las 14 horas. Durante este periodo, las precipitaciones serán más probables, con acumulaciones que podrían llegar a 0.5 mm.

El viento soplará del norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 20 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. En la tarde, se espera que el viento alcance rachas de hasta 39 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fría. La dirección del viento será predominantemente del oeste, lo que podría contribuir a un aumento en la nubosidad y la inestabilidad atmosférica.

La tarde será especialmente notable, ya que se prevé un incremento en la probabilidad de tormentas, con un 95% de posibilidad entre las 14 y las 20 horas. Esto sugiere que los residentes de Lalín deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, incluyendo la posibilidad de tormentas eléctricas y lluvias intensas. La temperatura alcanzará su punto máximo en torno a los 12 grados, pero la combinación de viento y lluvia podría hacer que la sensación térmica sea considerablemente más baja.

A medida que se acerque la noche, las condiciones comenzarán a estabilizarse, aunque el cielo permanecerá cubierto. Las temperaturas descenderán nuevamente a alrededor de 8 grados, y la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque aún se registrarán algunas precipitaciones ligeras. La humedad relativa se mantendrá alta, lo que podría dar lugar a brumas y nieblas en las primeras horas del día siguiente.

En resumen, el día en Lalín se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias escasas y un aumento en la probabilidad de tormentas por la tarde. Se recomienda a los residentes que tomen precauciones y estén atentos a las actualizaciones meteorológicas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-03T20:57:13.