El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, lunes 4 de mayo

Hoy, 4 de mayo de 2026, A Illa de Arousa se despertará bajo un cielo mayormente poco nuboso, aunque se prevén intervalos nubosos a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 15 grados , con un ambiente fresco por la mañana que irá mejorando ligeramente hacia la tarde. La temperatura más baja se registrará en las primeras horas del día, alcanzando los 9 grados, mientras que por la tarde se espera un máximo de 15 grados, lo que permitirá disfrutar de un tiempo agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas, alcanzando hasta un 98% en la mañana, lo que podría generar una sensación de frescor. A medida que avance el día, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 66% por la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más cómodo.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa un día seco, con una probabilidad de lluvia muy baja. Sin embargo, se prevé que en la tarde y la noche, la posibilidad de lluvia aumente, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, donde la probabilidad de precipitación se sitúa en un 100%. Las lluvias, si se producen, serán escasas, con acumulaciones que no superarán los 2 mm.

El viento soplará desde el oeste, con rachas que alcanzarán hasta los 36 km/h en las horas más ventosas, especialmente por la tarde. Esto podría generar un ambiente algo fresco, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea salir. Las rachas de viento serán más intensas en la costa, donde se sentirán con mayor fuerza.

A lo largo del día, el cielo irá cubriéndose progresivamente, especialmente hacia la tarde, cuando se espera un aumento en la nubosidad. La visibilidad será buena en general, aunque podría verse afectada por la llegada de nubes más densas en la tarde.

En resumen, A Illa de Arousa disfrutará de un día mayormente poco nuboso, con temperaturas agradables y un leve aumento en la probabilidad de lluvia hacia la tarde. Es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre, pero se recomienda estar atentos a la evolución del tiempo, especialmente si se planea salir más tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-03T20:57:13.