El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, lunes 4 de mayo

Hoy, 4 de mayo de 2026, A Guarda se prepara para un día mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará muy nuboso, lo que podría generar una sensación de humedad en el ambiente. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 12 a 13 grados durante la mayor parte del día, alcanzando un máximo de 18 grados en las horas más cálidas.

La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas, donde se estima un 95% de posibilidad de lluvia. A partir de las 14:00, esta probabilidad se eleva al 100%, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque se espera que sean ligeras, con acumulaciones que no superarán los 0.6 mm en total. Las lluvias podrían ser más intensas hacia el final de la jornada, especialmente en la franja horaria de 20:00 a 22:00, donde se prevé un incremento en la actividad de tormentas.

La humedad relativa se mantendrá alta, oscilando entre el 54% y el 86%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. El viento soplará desde el noroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 14 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 32 km/h en momentos puntuales, especialmente por la tarde. Este viento fresco ayudará a mitigar un poco la sensación de calor, aunque la combinación de la humedad y las temperaturas podría hacer que el tiempo se sienta más cálido de lo que realmente es.

A medida que avance la tarde, el cielo se mantendrá cubierto, con intervalos de nubosidad que podrían dar paso a tormentas aisladas. La probabilidad de tormenta se estima en un 75% en las horas de la tarde, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas cambiantes.

En resumen, A Guarda experimentará un día mayormente nublado con lluvias ligeras y temperaturas suaves. Se recomienda a los ciudadanos que lleven paraguas y se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas, ya que la situación puede cambiar rápidamente.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-03T20:57:13.