El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, lunes 4 de mayo

El día de hoy, 4 de mayo de 2026, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 94% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de frescor.

A medida que avance el día, las temperaturas se mantendrán estables, alcanzando un máximo de 17 grados hacia la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la combinación de la humedad y el viento. Este viento, que soplará principalmente del oeste y noroeste, alcanzará velocidades de hasta 32 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en momentos puntuales, especialmente durante la tarde.

La probabilidad de precipitación es significativa, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, donde se espera un 100% de probabilidad de lluvia. Las precipitaciones serán ligeras en su mayoría, con acumulaciones que podrían llegar a 4 mm en total. Esto se debe a la llegada de un sistema frontal que traerá consigo inestabilidad atmosférica, lo que también incrementará la posibilidad de tormentas, con un 90% de probabilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas.

A lo largo de la tarde, se prevé que el cielo se mantenga muy nuboso, con momentos de nubosidad más intensa que podrían dar lugar a chubascos. La temperatura comenzará a descender ligeramente hacia la noche, estabilizándose en torno a los 12 grados. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar un ambiente algo pesado.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena en general, aunque podría verse afectada en momentos de lluvia intensa. Los habitantes de Gondomar deben estar preparados para condiciones cambiantes y llevar consigo paraguas o impermeables si planean salir, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de lluvia.

En resumen, el día se caracterizará por un tiempo cubierto y fresco, con lluvias intermitentes y un viento notable que podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros. Es recomendable estar atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día, ya que las condiciones pueden variar rápidamente.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-03T20:57:13.