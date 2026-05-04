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El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, lunes 4 de mayo

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Forcarei según los datos de la AEMET

El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, lunes 4 de mayo

El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, lunes 4 de mayo / Faro de Vigo

Faro de Vigo

El día de hoy, 4 de mayo de 2026, Forcarei se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 6 y 8 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frescura y a la posibilidad de brumas.

A medida que avance el día, las temperaturas irán aumentando ligeramente, alcanzando un máximo de 12 grados en las horas centrales. Sin embargo, el cielo seguirá cubierto, y se prevén condiciones de bruma en algunos momentos, especialmente durante la tarde. Las precipitaciones serán escasas, con un total estimado de 0.1 mm, lo que indica que, aunque hay probabilidad de lluvia, esta no será significativa.

El viento soplará desde el norte y el noroeste, con velocidades que variarán entre 1 y 16 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. Es importante tener en cuenta que, aunque la probabilidad de tormentas es baja en la mañana (5%), esta aumenta considerablemente en la tarde, alcanzando un 95% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean ligeras, podrían venir acompañadas de tormentas aisladas.

La probabilidad de precipitación también se incrementa en la tarde, con un 100% entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que indica que es muy probable que se produzcan algunas lluvias. A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas se mantendrán similares, con cielos cubiertos y temperaturas que descenderán nuevamente a los 8 grados .

En resumen, Forcarei experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias ligeras y tormentas en la tarde. Se recomienda a los habitantes que se preparen para condiciones húmedas y que consideren llevar paraguas si planean salir, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de precipitación.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-03T20:57:13.

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