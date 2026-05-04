El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, lunes 4 de mayo

Hoy, 4 de mayo de 2026, A Estrada se verá afectada por un tiempo mayormente nublado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará nuboso, con una temperatura que oscilará entre los 7 y 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, se espera que la nubosidad aumente, con períodos de muy nuboso y cubierto. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 9 grados , y la probabilidad de precipitación será notable, especialmente entre las 8:00 y las 14:00 horas, donde se prevé un 100% de probabilidad de lluvia. Las precipitaciones serán escasas, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en las horas más críticas.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 14 km/h, aumentando en intensidad a medida que se acerque la tarde. Esto podría generar ráfagas de viento más fuertes, alcanzando hasta 32 km/h en los momentos de mayor actividad. Este viento, combinado con la alta humedad, podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

Durante la tarde, la situación meteorológica se tornará más inestable. La probabilidad de tormentas aumentará, alcanzando un 95% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto sugiere que los habitantes de A Estrada deben estar preparados para posibles tormentas acompañadas de lluvia. Las temperaturas podrían alcanzar un máximo de 14 grados , pero la combinación de viento y lluvia podría hacer que la sensación térmica se mantenga por debajo de los 10 grados.

A medida que se acerque la noche, la nubosidad persistirá, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 12 grados . La probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque con menor intensidad, y se espera que la humedad relativa aumente nuevamente, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo.

En resumen, hoy en A Estrada se prevé un día mayormente nublado, con altas probabilidades de lluvia y tormentas, especialmente durante la tarde. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones y se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-03T20:57:13.