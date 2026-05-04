El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, lunes 4 de mayo

El día de hoy, 4 de mayo de 2026, Cuntis se despertará bajo un cielo predominantemente poco nuboso durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 10°C y 11°C, proporcionando un inicio fresco pero agradable para los habitantes. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance un máximo de 12°C hacia el mediodía, con una humedad relativa que se mantendrá alta, rondando el 78%.

Sin embargo, a partir de la tarde, el panorama cambiará drásticamente. A partir de las 14:00 horas, el cielo se tornará nuboso, y se prevén intervalos de nubes más densas que podrían traer consigo lluvias escasas. La probabilidad de precipitación se incrementará notablemente, alcanzando un 100% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Durante este periodo, se anticipa que la lluvia será ligera, con acumulaciones que podrían llegar hasta 0.7 mm.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Desde la mañana, se registrarán vientos del este con velocidades que oscilarán entre 2 y 3 km/h, aumentando a medida que el día avanza. Para la tarde, se prevé que la velocidad del viento alcance hasta 31 km/h, con ráfagas que podrían ser más intensas, especialmente en las zonas más expuestas. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, a pesar de que las temperaturas se mantendrán en torno a los 14°C.

La probabilidad de tormenta también es significativa, alcanzando un 95% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto sugiere que, además de la lluvia, podrían producirse tormentas aisladas que acompañen a las precipitaciones. La combinación de la alta humedad y el viento podría generar condiciones inestables, por lo que se recomienda a los ciudadanos estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones si planean actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando mínimas de 9°C hacia la medianoche. La humedad relativa se mantendrá alta, lo que podría dar lugar a la formación de brumas y nieblas en las primeras horas del día siguiente. En resumen, se prevé un día variable en Cuntis, con un inicio tranquilo que dará paso a condiciones más inestables y húmedas por la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-03T20:57:13.