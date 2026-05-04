El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, lunes 4 de mayo

Hoy, 4 de mayo de 2026, Catoira se despertará con un cielo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 11 grados , con una humedad relativa que alcanzará el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor notable. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura suba ligeramente, alcanzando los 14 grados hacia el mediodía.

A partir de la tarde, el panorama cambiará drásticamente. Se prevé que el cielo se cubra de nubes, con un aumento en la nubosidad que podría dar lugar a condiciones de "muy nuboso" y "cubierto". La probabilidad de precipitación será alta, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, donde se estima un 100% de probabilidad de lluvia. Las precipitaciones serán escasas, con acumulados que podrían rondar los 0.1 mm, pero la posibilidad de tormentas también se incrementa, alcanzando un 90% en el mismo intervalo.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que podrían llegar a los 33 km/h en las horas más intensas de la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más baja de lo que marcan los termómetros, especialmente al caer la tarde. La dirección del viento cambiará a medida que avance el día, pasando a ser más variable hacia la noche.

La tarde se presentará con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 16 grados, pero la combinación de viento y nubosidad podría hacer que la sensación térmica sea más fresca. A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia la medianoche.

En cuanto a la humedad, se espera que se mantenga alta durante todo el día, con valores que rondarán entre el 64% y el 100%. Esto, junto con la nubosidad y la posibilidad de lluvia, podría generar un ambiente algo incómodo para actividades al aire libre.

En resumen, el día en Catoira comenzará con un tiempo agradable, pero se transformará en una tarde de cielos nublados y probabilidad de lluvia, lo que sugiere que es recomendable llevar un paraguas si se planea salir.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-03T20:57:13.