El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, lunes 4 de mayo

Hoy, 4 de mayo de 2026, A Cañiza se prepara para un día mayormente nublado, con intervalos de nubosidad que se alternarán a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo presentará intervalos nubosos, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 9 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 90% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de frescura.

A medida que avance la mañana, se espera que las nubes se mantengan, aunque las temperaturas comenzarán a subir ligeramente, alcanzando los 10 grados hacia el mediodía. La probabilidad de precipitación es moderada, con un 35% de posibilidades de lluvia ligera en las primeras horas, aumentando a un 100% entre las 8 y las 14 horas. Esto sugiere que es probable que se produzcan algunas lluvias escasas, especialmente en la segunda mitad de la mañana y durante la tarde.

El viento soplará del oeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 15 km/h, aumentando en intensidad a medida que el día avanza. En las horas de la tarde, se prevé que el viento alcance rachas de hasta 34 km/h, lo que podría generar un ambiente más fresco y dinámico. La dirección del viento, predominantemente del oeste, contribuirá a la sensación de frescura en el ambiente.

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, rondando los 12 grados, pero la sensación térmica podría ser más baja debido a la combinación de viento y nubosidad. La probabilidad de tormenta también es significativa, con un 95% de posibilidades entre las 14 y las 20 horas, lo que indica que podrían presentarse tormentas acompañadas de lluvia escasa.

A medida que se acerque la noche, la nubosidad se mantendrá, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose entre los 8 y 10 grados. La humedad relativa se mantendrá alta, lo que podría generar un ambiente algo incómodo para aquellos que son sensibles a la humedad.

En resumen, hoy en A Cañiza se prevé un día nublado con posibilidades de lluvia, especialmente en las horas centrales del día. Se recomienda a los habitantes que se preparen para condiciones cambiantes y que lleven paraguas si planean salir. La combinación de viento y temperaturas frescas hará que sea un día ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo bajo la protección de un abrigo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-03T20:57:13.